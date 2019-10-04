2019-10-04T08:51:54+03:00
Происшествия

В Балакове гость оставил девушку без телефона

Похищенное у него изъяли
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 27-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 27 сентября с 13:00 до 17:00 у нее из квартиры пропал телефон Redmi.

Выяснилось, что в это время она пригласила своего знакомого в гости.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист из Балакова, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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