В Балакове гость оставил девушку без телефона
Похищенное у него изъяли
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 27-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 27 сентября с 13:00 до 17:00 у нее из квартиры пропал телефон Redmi.
Выяснилось, что в это время она пригласила своего знакомого в гости.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист из Балакова, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU