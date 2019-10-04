В Саратове грабитель ударил жертву и на суде назвал ее пьяной

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-04T08:12:42+03:00

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В Саратове прокуратура отклонила жалобу 36-летнего рецидивиста, осужденного 30 ноября 2018 года за грабеж с применением насилия.

- В ночь с 26 на 27 августа мужчина потребовал от незнакомой 55-летней женщины золотые серьги, та отказалась. Тогда злоумышленник порвал жертве кофту и забрал ее мобильник, а после снова потребовал украшение. Гражданка опять отказалась, получила удар кулаком по голове и, потеряв равновесие, упала. В этот момент рецидивист снял с ее ушей золото, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Мужчина передал серьги знакомому, который заложил их в ломбард. Женщине был причинен ущерб на общую сумму более 4 тыс. рублей.

На суде он признал вину только частично, заявив, что насилие к потерпевшей не применял, а упала она сама, так как была пьяна. Злоумышленника отправили в колонию особого режима на три года.

В жалобе, которая была направлена в прокуратуру от него, говорилось, что во время расследования и суда его действия квалифицировали неправильно. Однако ведомство провело проверку и установило, что вина осужденного полностью подтверждается. Пересматривать решение суда не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU