На трассе под Саратовом стоит «облако» муки из-за попавшей в ДТП цистерны
В районе Клещевки образовалась пробка [видео]
На трассе под Саратовом стоит облако муки из-за попавшей в ДТП цистерны.
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Из-за попавшей в ДТП сегодня ночью, 3 октября, цистерны на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград стоит облако пыли.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», большегруз подняли на обочину, но в районе Клещевки образовалась пробка.
Предположительно, «облако» появилось из-за муки, просыпавшейся из цистерны.
ИСТОЧНИК KP.RU