СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-03T19:07:01+03:00

На трассе под Саратовом стоит облако муки из-за попавшей в ДТП цистерны.

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Из-за попавшей в ДТП сегодня ночью, 3 октября, цистерны на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград стоит облако пыли.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», большегруз подняли на обочину, но в районе Клещевки образовалась пробка.

Предположительно, «облако» появилось из-за муки, просыпавшейся из цистерны.

ИСТОЧНИК KP.RU