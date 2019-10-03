2019-10-03T19:07:01+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом стоит «облако» муки из-за попавшей в ДТП цистерны

В районе Клещевки образовалась пробка [видео]
Ольга Симонова
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На трассе под Саратовом стоит облако муки из-за попавшей в ДТП цистерны.

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Из-за попавшей в ДТП сегодня ночью, 3 октября, цистерны на трассе СызраньСаратовВолгоград стоит облако пыли.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», большегруз подняли на обочину, но в районе Клещевки образовалась пробка.

Предположительно, «облако» появилось из-за муки, просыпавшейся из цистерны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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