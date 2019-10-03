Под Саратовом парень нашел в бане чужие телефоны и перевел с них деньги себе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-03T16:23:00+03:00

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Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 49-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она оставила в бане два телефона марки Honor, которые сейчас не может найти.

Выяснилось, что неизвестный 22 сентября перевел себе 12,5 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который во всем признался. Выяснилось, что гаджеты он продал, а деньги потратил.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU