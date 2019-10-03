Более двух тыс. учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-03T16:19:06+03:00

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Саратовский филиал АО «Управление отходами» продолжает в рамках долгосрочной просветительской программы проводить образовательные мероприятия в энгельсском Экотехнопарке и балаковском МПК. На этой неделе на объекте в Энгельсе побывала очередная группа студентов Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Почти 20 человек смогли ознакомиться с техническим процессом обработки коммунальных отходов и проследить «жизнь» мусора от контейнерного бака до готовой продукции, которую вернут во вторичный оборот. Посетители комплекса узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Во время экскурсии ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы от специалистов компании «Управление отходами».

- Наша просветительская программа признана победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». За время работы концессионных объектов с обучающими экскурсиями и профориентационными мероприятиями их посетило более 2 тыс. тысяч учащихся высших и среднеобразовательных учебных заведений, педагогов и жителей области. Все побывавшие у нас на производстве ребята по-другому начинают смотреть на количество покупаемых вещей, в особенности пластика, и больше обращают внимание на проблему экологической безопасности, - рассказывает директор Саратовского филиала «Управление отходами» Михаил Андреев.

Саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ), принимает участие в проектах, направленных на пропаганду бережного отношения к окружающему миру. Реализация данных проектов позволяет повысить уровень экологической культуры жителей Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU