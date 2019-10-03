Саратовец всадил нож в живот подруге и получил два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-03T16:17:24+03:00

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Волжский районный суд 23 июля признал 40-летнего саратовца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 19 апреля он пил со своей 41-летней подругой в квартире одного из домов на улице Чернышевского.

Между ними вспыхнула ссора, после чего мужчина вонзил нож в живот оппонентке, за что получил два года тюрьмы.

Попытка обжаловать приговор закончилась неудачно, наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU