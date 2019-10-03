Саратовцы увидят все игры БК «Автодор» на ТВ

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-03T16:13:06+03:00

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Саратовцы увидят матчи БК «Автодор» в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ на телеканале «Дом.ru Гид». Канал покажет все (в том числе выездные) игры команды, которые не транслируются на федеральных или региональных телеканалах России. Сезон 2019-2020 стартует для «Автодора» в воскресенье, 6 октября, в 17.00 (16.00 Мск) домашним матчем против «Зелена-Гуры».

Единая Лига ВТБ – чемпионат России по баскетболу, объединяющий клубы Восточной Европы. В этом сезоне в турнире участвуют 13 команд из 5 стран: Беларуси, Казахстана, Польши, России и Эстонии.

«Дом.ru Гид» доступен пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-й и 22-й кнопках в формате Full HD. Матчи будут транслироваться без комментариев спортивных комментаторов, что поможет зрителям добиться эффекта присутствия на арене. Также следить за соревнованиями можно будет на сайте оператора и в мобильном приложении «Дом.ru Movix».

- Это уже третий сезон Лиги, который мы транслируем на канале, с каждым годом количество телезрителей растет. В Саратове сильная баскетбольная школа, у которой много поклонников. Зрители «Дом.ru Гид» смогут побывать на матчах родной команды, не выходя из дома, и увидеть те игры, которые пройдут вне родных стен. Вместе с нашим каналом зрители совершат путешествия на разные баскетбольные площадки и смогут поболеть за спортсменов. Желаем побед нашей сборной, - комментирует директор саратовского филиала «Дом.ru» Михаил Маракаев.

- Товарищеские матчи помогли нам увидеть свои слабые стороны, провести работу над ошибками, добавить в качестве, сплотиться и подойти в полной боевой готовности к стартовому матчу чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Зелена-Гуры», в котором мы должны сыграть с такой же агрессией, горящими глазами и только на победу, - комментирует главный тренера БК «Автодор» Евгений Пашутин.

Подробное расписание матчей команд смотрите на сайте чемпионата.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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ИСТОЧНИК KP.RU