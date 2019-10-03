2019-10-03T15:41:28+03:00
Общество

Суворовскому училищу в Саратове исполняется 75 лет

Юбилей отметят 4 октября
Дарья Вострикова
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В МОУ «Лицей №4» Саратова 4 октября в 12:30 отметят 75-летие суворовского военного училища.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, учреждение было сформировано в период с 1 июля 1944 года по 1 октября 1944 года как самостоятельное военное учебное заведение закрытого типа для детей воинов Красной армии, детей партизан и других советских граждан, погибших на войне.Его расформировали в 1960 году.

Более 60 % выпускников стали профессиональными военными, другие по разным причинам связали свою судьбу с гражданской деятельностью. Среди них более 20 генералов, в том числе генерал-полковник Громов Б.В., генерал-лейтенанты: Аунапу Е.М., Савин В.А., Федоров В.К.

ИСТОЧНИК KP.RU

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