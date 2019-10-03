Жителям Вольска сделали перерасчет на 1 млн рублей за тепло

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-03T15:03:40+03:00

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения требований жилищного законодательства при начислении оплаты за коммунальные услуги.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ размер платы за такие услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям приборов учёта.

Однако ООО «Вольсктеплоэнерго» с октября 2018 по апрель 2019 начислил жильцам 62 многоквартирных домов, в которых есть счетчики теплоэнергии, плату за эту услугу без учета показаний приборов.

Межрайонный прокурор внёс представление генеральному директору общества, в котором потребовал устранить нарушения жилищно-коммунального законодательства.

По результатам рассмотрения акта реагирования ООО «Вольсктеплоэнерго» пересчитало необоснованно предъявленную к оплате стоимость тепла на общую сумму более 1,1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU