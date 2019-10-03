2019-10-03T15:04:14+03:00
Общество

В Саратовской области без тепла остаются 54% домов

Отопсезон начался 25 сентября
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На сегодня, 3 октября, в Саратовской области тепло получают всего 5 098 домов, что составляет 46% от общего количества, жителям остальных 54% пока что приходится ждать.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работает 3 041 теплоисточник (96% от общего количества), 4 668 объектов социальной сферы (99%).

Напомним, 30 сентября на селекторном совещании с районами области губернатор Валерий Радаев отмечал, что проблемы с теплоснабжением остались в нескольких районах региона из-за несогласованности действий муниципалитетов и теплоснабжающих организаций, а также задолженность за ТЭР.

В этих частях Саратовской области темпы вхождения ускорили, в Балаковском районе отапливаются 96% объектов соцсферы, в Балашовском, Вольском, Марксовском — 100%, Ершовском — 94%, Советском — 93%.

В министерстве строительства и ЖКХ области работает горячая линия по вопросам вхождения в отопительный сезон: 26-28-52 (с 9:00 до 18:00); 26-30-61 (после 18:00). Также горячие линии работают во всех районах области, в Энгельсе и Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект по развитию Саратовской агломерации будет представлен на международном уровне
В Ершовском районе парень снял с чужой карты 30 тыс. рублей
В Саратове отменились два рейса трамваев №5
Под Саратовом парень нашел в бане чужие телефоны и перевел с них деньги себе
Более двух тыс. учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк
Саратовец всадил нож в живот подруге и получил два года тюрьмы
Саратовцы увидят все игры БК «Автодор» на ТВ
Саратовцы могут пожаловаться в ГЖИ на отказ включать отопление
Суворовскому училищу в Саратове исполняется 75 лет
Жителям Вольска сделали перерасчет на 1 млн рублей за тепло
В Аткарске судебный пристав незаконно изъяла автомобиль
Убийство на кладбище в Вольске: Второй обвиняемый отправился за решетку
Юноша из Аткарска ответит за кражу со счета своего дяди ради соцсетей