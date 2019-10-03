В Саратовской области без тепла остаются 54% домов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-03T15:04:14+03:00

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На сегодня, 3 октября, в Саратовской области тепло получают всего 5 098 домов, что составляет 46% от общего количества, жителям остальных 54% пока что приходится ждать.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работает 3 041 теплоисточник (96% от общего количества), 4 668 объектов социальной сферы (99%).

Напомним, 30 сентября на селекторном совещании с районами области губернатор Валерий Радаев отмечал, что проблемы с теплоснабжением остались в нескольких районах региона из-за несогласованности действий муниципалитетов и теплоснабжающих организаций, а также задолженность за ТЭР.

В этих частях Саратовской области темпы вхождения ускорили, в Балаковском районе отапливаются 96% объектов соцсферы, в Балашовском, Вольском, Марксовском — 100%, Ершовском — 94%, Советском — 93%.

В министерстве строительства и ЖКХ области работает горячая линия по вопросам вхождения в отопительный сезон: 26-28-52 (с 9:00 до 18:00); 26-30-61 (после 18:00). Также горячие линии работают во всех районах области, в Энгельсе и Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU