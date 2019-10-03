В Аткарске судебный пристав незаконно изъяла автомобиль

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-03T15:00:22+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя из Аткарска, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в январе 2019 года сотрудница, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно изъяла у жительницы Аткарска автомобиль Lada Priora.

Легковушка — залоговое имущество по договору автокредита.

При этом на момент изъятия автомобиля исполнительное производство в отношении должницы было окончено, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

В конце июля 2019 года женщина сообщила в прокуратуру о том, что ей приходят штрафы за нарушения ПДД, которые совершены на изъятой Lada Priora.

Проверка показала, что пристав лично использовала транспорт, после чего автомобиль вернули потерпевшей.

Еще до начала следствия злоумышленница признала свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU