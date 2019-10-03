2019-10-03T14:54:49+03:00
Происшествия

Убийство на кладбище в Вольске: Второй обвиняемый отправился за решетку

Александр Гудков проведет под арестом до 1 декабря
Екатерина Семенова
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В районном суде Вольска Саратовской области судья Владимир Лёвкин отправил под арест второго обвиняемого в умышленном причинении смертельных травм 41-летнему мужчине.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Александр Гудков проведет за решеткой два месяца, до 1 декабря включительно. Такое же решение было принято по другому обвиняемому — Юрию Граблину, несмотря на озвученные положительные характеристики и отсутствие замечаний на работе.

- Нервно и психически устойчив — так охарактеризовали Гудкова в Вольском ОВД.

Во время рассмотрения его дела Александр Гудков отказался от предоставленного адвоката и заявил, что родители привлекут другого защитника, некоего Артеменко. Был объявлен перерыв для его вызова. Выяснилось, что договора с этим адвокатом у родителей Гудкова нет. Судья предоставил им еще пять минут на решение вопроса с адвокатом.

Напомним, 22-летнего Гудкова и 21-летнего Граблина задержали по подозрению в том, что ночью 26 сентября они до смерти забили 41-летнего Романа Малышева.

Якобы во время патрулирования в составе наряда ППС Гудков и Граблин остановили мужчину за административное правонарушение. Однако вместо того, чтобы доставить его в отделение полиции, они отвезли Малышева в безлюдное место рядом с кладбищем в поселке Пролетарский, где принялись избивать. Мужчина в это время был в наручниках.

После задержания и предъявления обвинения ГУ МВД распространило информацию, что принято решение об увольнении Гудкова и Граблина из органов внутренних дел. Однако сегодня на суде таких документов предоставлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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