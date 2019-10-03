2019-10-03T14:51:58+03:00
Происшествия

Юноша из Аткарска ответит за кражу со счета своего дяди ради соцсетей

Причиненный ущерб потерпевшему возмещен
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Аткарска завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 26 июля 2019 года парень помогал отцу закупать продукты для дома.

Мальчик знал, что для похода в магазин дядя передал родителю свою карту, которую он сфотографировал, как только папа вышел из машины.

Он снял со счета 1 950 рублей ради валюты для соцсетей — «ОКов».

Стражи порядка установили личность злоумышленника, парень честно во всем признался, причиненный ущерб дяде возмещен.

Теперь в орган полиции по месту жительства подростка, а также в образовательное учреждение, где обучается мальчик, внесено представление.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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