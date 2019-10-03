Юноша из Аткарска ответит за кражу со счета своего дяди ради соцсетей
Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Аткарска завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 26 июля 2019 года парень помогал отцу закупать продукты для дома.
Мальчик знал, что для похода в магазин дядя передал родителю свою карту, которую он сфотографировал, как только папа вышел из машины.
Он снял со счета 1 950 рублей ради валюты для соцсетей — «ОКов».
Стражи порядка установили личность злоумышленника, парень честно во всем признался, причиненный ущерб дяде возмещен.
Теперь в орган полиции по месту жительства подростка, а также в образовательное учреждение, где обучается мальчик, внесено представление.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU