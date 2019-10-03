В Саратовской области появится трава из США
Решение о ввозе каждой продукции будут принимать после экспертизы
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Трейдимпорт» ввозить в Россию 3 629 кг семян газонных трав из питомника США Seed Research of Oregon (PO Box 229 Halsey. OR 97348. USA).
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.
В местах посева будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU