В Саратовской области появится трава из США

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-03T14:01:14+03:00

Решение о ввозе каждой продукции будут принимать после экспертизы

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Трейдимпорт» ввозить в Россию 3 629 кг семян газонных трав из питомника США Seed Research of Oregon (PO Box 229 Halsey. OR 97348. USA).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.

В местах посева будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU