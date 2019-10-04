СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-04T16:31:31+03:00

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В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в рамках национального проекта «Культура» в детской школе искусств появилось новейшее оборудование, позволяющее вести прямые трансляции из Московской государственной филармонии.

Глава района отметил, что это открытие стало не только новой страницей в истории детской школы искусств, но и в жизни нашего района. Все жители получили прекрасную возможность наслаждаться шедеврами музыки, а учащиеся школы учиться мастерству исполнения произведений на примерах выдающихся исполнителей мирового уровня.

Гостей ждал концерт и трансляция программы «Танцы народов мира» государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU