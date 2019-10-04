В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал
В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в рамках национального проекта «Культура» в детской школе искусств появилось новейшее оборудование, позволяющее вести прямые трансляции из Московской государственной филармонии.
Глава района отметил, что это открытие стало не только новой страницей в истории детской школы искусств, но и в жизни нашего района. Все жители получили прекрасную возможность наслаждаться шедеврами музыки, а учащиеся школы учиться мастерству исполнения произведений на примерах выдающихся исполнителей мирового уровня.
Гостей ждал концерт и трансляция программы «Танцы народов мира» государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
ИСТОЧНИК KP.RU