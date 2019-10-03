В Саратове на «Волжской волне» будут чествовать Пушкинскую библиотеку

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-03T13:54:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжается пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, в рамках мероприятия пройдет презентация изданий, в том числе полного собрания русских сказок цикла детских книг «Лабиринты Волшебного мира» и серии «Собери радугу».

Состоятся творческие встречи с писателями Юрием Кузнецовым, Платоном Бесединым, Андреем Геласимовым, художником Олегом Путниным

Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет «Домашняя библиотека в 21 веке», также состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина «История длиною в век». В нем планируется участие писателей-лауреатов премии имени С. Михалкова Александра Труханова, Нины Орловой-Манграф и иллюстратора детских книг Ирины Маковеевой.

Состоится презентация памятной почтовой продукции, выпущенной к 100-летию, и торжественная церемония гашения специальным штемпелем.

ИСТОЧНИК KP.RU