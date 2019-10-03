Саратовские боксеры взяли четыре золота Международного турнира

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-03T13:53:00+03:00

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С 27 сентября по 2 октября в городе Пицунда Республики Абхазии состоялся Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Георгия Блаб среди юношей среднего и старшего возраста.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в соревнованиях принимали участие около 300 участников из Абхазии, Армении, России.

Спортсмены от Саратовской области выиграли золото в четырех категориях.

Николай Гуров стал лучшим среди конкурентов весом в 48 кг, Никита Тихомиров — в 36, Рубен Рубенянц — более 38,5, Армен Рубенянц — свыше 34.

ИСТОЧНИК KP.RU