В Романовском районе прокуратура нашла нарушения при трудоустройстве людей в МУПы

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-03T13:50:59+03:00

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Прокуратура Романовского района выявила нарушения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ГАУ «Романовский лесхоз», МУП ЖКХ Романовского района, МУП РМО «Исток», МУП «Волна» села Большой Карай, МУК «Районная централизованная клубная система», МУК «Районная централизованная Библиотечная система» заключали договора с работниками с нарушениями.

В документах не были прописаны права работников, условия труда и т. д.

После внесенного в адрес руководителей предприятий представления нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU