2019-10-03T13:47:11+03:00
Общество

В виртуальном концертном зале Пугачева появится факультет для любителей классической музыки «серебряного возраста»

Работа начнется в октябре
Дарья Вострикова
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В Международный день музыки в Пугачеве Саратовской области открылся виртуальный концертный зал в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в Минкультуры Саратовской области, в зале клуба «Железнодорожный» установлен современный светодиодный экран, звукоусилительная аппаратура, фронтальные веб-камеры. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут услышать и увидеть теперь и пугачевские зрители.

Гости праздника услышали первую трансляцию под названием «Музыка нашего кино» в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.

Кроме того, в октябре здесь начнет работу факультет любителей классической музыки Университета третьего возраста. С такой инициативой выступили серебряные волонтеры комплексного центра обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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