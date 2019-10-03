Саратовский ушуист выиграл летнюю Спартакиаду учащихся России

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-03T12:40:47+03:00

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С 1 по 5 октября в Анапе проходит финальный этап спортивных соревнований по боевым искусствам в рамках IX летней Спартакиады учащихся России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в программу спартакиады вошли шесть видов боевых искусств: айкидо, всестилевое каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, тайский бокс и ушу.

Саратовский спортсмен Артем Вашкевич 2 октября стал победителем в соревнованиях по ушу.

ИСТОЧНИК KP.RU