Саратовский ушуист выиграл летнюю Спартакиаду учащихся России
Соревнования продолжаются
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С 1 по 5 октября в Анапе проходит финальный этап спортивных соревнований по боевым искусствам в рамках IX летней Спартакиады учащихся России.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в программу спартакиады вошли шесть видов боевых искусств: айкидо, всестилевое каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, тайский бокс и ушу.
Саратовский спортсмен Артем Вашкевич 2 октября стал победителем в соревнованиях по ушу.
ИСТОЧНИК KP.RU