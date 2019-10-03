В Саратовском районе УК ответила за протекшую кровлю
Прокуратура внесла представление
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Прокуратура Саратовского района по обращению жительницы поселка Дубки проверила работу управляющей компании ООО «ЭЛОС» при обслуживании дома №17 по Юбилейной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, при визуальном осмотре здания выяснилось, что кровля протекает, у местной жительницы из-за этого отслоились обои, запятнался потолок.
Компания получила представление за свою недобросовестную деятельность, после чего нарушения устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU