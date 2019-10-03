Иностранец подделал справку об отсутствии своего гражданства ради жизни в Саратове
На него завели уголовное дело
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В Саратове в отношении жителя Азербайджана возбуждено уголовное дело за подделку документов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина подал заявление о принятии его в гражданство в упрощенном порядке и предоставил справку, где значилось — он никакой стране не принадлежит.
Выяснилось, что документ иностранец купил за 5 тыс. рублей, теперь ему придется ответить за это правонарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU