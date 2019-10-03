Иностранец подделал справку об отсутствии своего гражданства ради жизни в Саратове

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-03T12:53:17+03:00

На него завели уголовное дело

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В Саратове в отношении жителя Азербайджана возбуждено уголовное дело за подделку документов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина подал заявление о принятии его в гражданство в упрощенном порядке и предоставил справку, где значилось — он никакой стране не принадлежит.

Выяснилось, что документ иностранец купил за 5 тыс. рублей, теперь ему придется ответить за это правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU