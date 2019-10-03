Наркоману из Балакова отказались смягчать срок за синтетику
Мужчина посчитал свою вину недоказанной
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Балаковский районный суд 24 июля 2019 года признал 41-летнего местного жителя виновным в хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 11 февраля гражданина поймали у подъезда одного из домов на проспекте Героев. При себе у него нашли 0,46 грамма синтетики.
Гражданина обязали провести четыре года в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина подал апелляцию, посчитав свою вину недоказанной, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU