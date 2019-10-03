2019-10-03T12:52:09+03:00
Происшествия

Наркоману из Балакова отказались смягчать срок за синтетику

Мужчина посчитал свою вину недоказанной
Дарья Вострикова
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Балаковский районный суд 24 июля 2019 года признал 41-летнего местного жителя виновным в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 11 февраля гражданина поймали у подъезда одного из домов на проспекте Героев. При себе у него нашли 0,46 грамма синтетики.

Гражданина обязали провести четыре года в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина подал апелляцию, посчитав свою вину недоказанной, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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