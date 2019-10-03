2019-10-03T12:50:55+03:00
Общество

В Саратове из-за аварии встали трамваи четырех маршрутов

Авария произошла на улице Вавилова
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 октября, в Саратове из-за аварии на улице Вавилова встали трамваи №№3, 9, 10 и 11.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 12:30 в Мирном переулке.

«Тройки» ходят только от 6-й Дачной и с увеличенным интервалом, маршруты №№9 и 10 едут лишь до Детского парка, а на трамваях №11 можно добраться до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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