На пепелище дома в Васильевке под Марксом нашли два трупа

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-03T12:03:10+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин на пожаре в селе Васильевка.

- Местные жители заметили возгорание сегодня, 3 октября, около часа ночи и вызвали пожарных. После тушения на пепелище нашли два трупа: предположительно, 63-летнего хозяина жилища и 65-летнего односельчанина, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место трагедии и не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти. Предварительной причиной их гибели названо отравление продуктами горения.

Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU