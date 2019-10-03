На пепелище дома в Васильевке под Марксом нашли два трупа
В Марксовском районе Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин на пожаре в селе Васильевка.
- Местные жители заметили возгорание сегодня, 3 октября, около часа ночи и вызвали пожарных. После тушения на пепелище нашли два трупа: предположительно, 63-летнего хозяина жилища и 65-летнего односельчанина, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место трагедии и не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти. Предварительной причиной их гибели названо отравление продуктами горения.
Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU