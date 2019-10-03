2019-10-03T12:44:51+03:00
Общество

На Саратовском экономическом форуме будет подписано соглашение между областным правительством и Росэлектроникой

Мероприятия состоятся на площадке «Реальный сектор»
Ольга Симонова
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На II Саратовском экономическом форуме, который пройдет 10-11 октября в парке «Россия — моя история» на улице Шелковичная, 17, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

- Правительство области заключит двусторонние соглашения с АО «Росэлектроника», ООО «ЛукБелОйл», ПАО «ВНИПИгазодобыча» и АО «Металлургический завод Балаково», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

СГМУ имени Разумовского, в свою очередь, подпишет соглашения с АО ЭОКБ «Сигнал» и ООО «Эндокарбон».

Мероприятия состоятся на площадке «Реальный сектор», который начнет 10 октября в 14:30 в зале №3 шатровой зоны исторического парка.

Как отметили в Минпроме, участники форума обсудят возможности и перспективы участия предприятий промышленности в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», синхронизацию деятельности федеральных и региональных институтов развития и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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