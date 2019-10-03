2019-10-03T11:12:12+03:00
Происшествия

В Саратове дети играли с бешеной лисой

Родителей ребят просят привести их на прививки
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Саратове детей, которые гладили бешеную лису, собираются прививать. Такое объявление повесили сотрудники поликлиники №16, а очевидцы выложили его фото в соцсети.

- Уважаемые родители детей, которые играли или гладили лису 29.09.2019 на улице Мира, 29а, срочно обратитесь в травматологический пункт горбольницы №3 имени Миротворцева для решения вопроса о проведении прививок от бешенства, — гласит текст объявления.

В комментариях под постом в группе «Саратов онлайн» пользователи отмечают, что здоровая лиса не подойдет близко к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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