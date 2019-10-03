2019-10-03T10:38:00+03:00
Происшествия

Саратовец на пьянке споткнулся о матрас и умер

Дело передано в суд
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР регионаФото СУ СКР региона
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В Волжском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что в ночь с 12 на 13 июля пятеро приятелей выпивали в квартире на улице Менякина. Двое из них — 35 и 37-летний — давно друг друга недолюбливали. В один из моментов застолья они поругались, и младший ударил старшего кулаком по лицу. Тот попятился назад, споткнулся о матрас, на котором спал один из мужчин, и упал, ударившись затылком, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Вскоре гражданин умер, а 35-летний, попытавшись оказать первую помощь, вызвал «скорую» и полицию.

Фото СУ СКР региона

Фото СУ СКР региона

Врачи констатировали смерть, а судмедэкспертиза установила, что он скончался от тупой травмы головы.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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