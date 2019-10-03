На Экономическом форуме в Саратове обсудят строительство завода сжиженного газа

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-03T10:11:12+03:00

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10-11 октября в парке «Россия — моя история» пройдет второй саратовский экономический форум.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 3 октября, состоялся пресс-завтрак с участием министра экономического развития области Юлией Шваковов и президент Торгово-промышленной палаты региона Алексеем Антоновым, где был рассмотрен предстоящий форум.

- На форуме будут работать девять площадок, 11 стран подтвердили свое участие, — рассказала министр Юлия Швакова.

По ее словам, планируется заключить более 40 соглашений. Одной из заявленных тем обсуждения назван вопрос строительства в региона завода сжиженного газа.

Алексей Антонов сообщил, что были учтены ошибки прошлого форума и выработана единая концепция.

- Основная задача форума — развитие бизнеса в Саратовском регионе. Помним недовольство малых предпринимателей по поводу, что их слишком мало задействовали. Поэтому устранили и эти ошибки. Разделили условно форум на две части: подписание соглашений и площадки для обсуждения различных проектов, — рассказал Антонов.

По словам спикеров, форум проводится на добровольные пожертвования крупного бизнеса. Из ВИП-гостей на форуме ожидаются министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, бывший советник президента РФ по IT-технологиям Герман Клименко. Кроме того, должен приехать представитель международного коммерческого Арбитражного суда. Из стран-участников будут Китай, Корея, Испания, Люксембург и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU