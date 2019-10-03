Мужчина на турбазе «Мечта» под Энгельсом поджег домик
Сумма ущерба составила 183 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района вчера, 2 октября, нашла подозреваемого в поджоге домика на турбазе «Мечта»
- Сообщение от 50-летней женщины поступило 12 июля. Она рассказала, что неизвестный поджег домик. Пострадавших нет, огонь потушили, но возгорание причинило ущерб на 183 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Полиция возбудила уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества и задержала 37-летнего жителя Красного Текстильщика. Мужчине выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU