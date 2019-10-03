В Саратове таксист украл со столика в кафе телефон с 15 тыс. внутри

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-03T09:56:27+03:00

У мужчины смогли изъять только сам мобильник и наушники от него

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В Саратове полиция вчера, 2 октября раскрыла кражу телефона Honor 6a и денег.

- Безработная 32-летняя девушка пришла в полицию вечером 1 октября и рассказала, что в пять утра у нее со столика в кафе на Московском шоссе украли телефон, в корпусе которого было 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и на следующий день задержали 39-летнего таксиста. Мужчина признался в преступлении, но у него смогли изъять только сам гаджет и наушники от него. Гражданину выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU