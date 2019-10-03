Отопсезон — 2019: За неделю тепло дали только в 32% домов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-03T09:47:53+03:00

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В Саратове, по данным на 9 часов утра 3 октября, отопление поступает в 575 объектов соцсферы.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по ЖКХ администрации города, это составляет 97,6%.

Детские сады подключены полностью. Тепла до сих пор нет в трех школах, трех учреждениях здравоохранения и восьми училищах и вузах.

Кроме того напряженной продолжает оставаться ситуация со вхождением в отопсезон жилого фонда. По данным администрации, тепло получают лишь 32,8% домов.

Напомним, официально отопсезон в Саратове стартовал 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU