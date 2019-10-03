В Саратове мужчины украли из съемной квартиры плазму хозяйки
Телевизор они продали в комиссионку
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 2 октября, раскрыла кражу плазменного телевизора.
- Заявление 45-летней женщины поступило 5 сентября. Она рассказала, что в период с прошлого вечера квартиранты вынесли из квартиры по улице Академика Семенова плазму Samsung за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28 и 23-летнего ранее не судимых мужчин. Они во всем признались и рассказали, что телевизор продали в комиссионку.
Злоумышленникам выписали подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU