2019-10-03T09:34:19+03:00
Происшествия

В Саратове мужчины украли из съемной квартиры плазму хозяйки

Телевизор они продали в комиссионку
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 2 октября, раскрыла кражу плазменного телевизора.

- Заявление 45-летней женщины поступило 5 сентября. Она рассказала, что в период с прошлого вечера квартиранты вынесли из квартиры по улице Академика Семенова плазму Samsung за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28 и 23-летнего ранее не судимых мужчин. Они во всем признались и рассказали, что телевизор продали в комиссионку.

Злоумышленникам выписали подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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