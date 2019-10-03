Володин и Радаев обсудили с Минфином РФ бюджетную поддержку Саратовской области
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве встретились с руководством Минфина РФ.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, во встрече приняли участие также депутат Госдумы Николай Панков, зампред саратовского правительства — министр финансов региона Вадим Ойкин.
Темой обсуждения стала бюджетная обеспеченность региона. В частности, поддержка Саратовской области для реализации нацпроектов. Кроме того, были рассмотрены вопросы погашения кредитов и достройки проблемных домов.
- По всем вопросам были достигнуты положительные договоренности, — отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU