Володин и Радаев обсудили с Минфином РФ бюджетную поддержку Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-03T09:35:25+03:00

Были рассмотрены проблемы обманутых дольщиков и бюджетный кредит

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве встретились с руководством Минфина РФ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, во встрече приняли участие также депутат Госдумы Николай Панков, зампред саратовского правительства — министр финансов региона Вадим Ойкин.

Темой обсуждения стала бюджетная обеспеченность региона. В частности, поддержка Саратовской области для реализации нацпроектов. Кроме того, были рассмотрены вопросы погашения кредитов и достройки проблемных домов.

- По всем вопросам были достигнуты положительные договоренности, — отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU