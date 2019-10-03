Сельчанин ограбил пенсионерку в Энгельсе ради погашения кредита

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-03T09:27:06+03:00

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В Энгельсе Саратовской области ограбили пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено около полудня 27 сентября.

В подъезде дома по улице Тельмана неизвестный вырвал сумку у 66-летней женщины. Добычей злоумышленника стали документы (паспорт и СНИЛС), ключи от квартиры и деньги — 60 тыс. рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. 2 октября в рамках операции «Антикриминал» был задержан 45-летний ранее судимый житель поселка Степное Советского района.

Как оказалось, мужчина частично потратил деньги, чтобы погасить кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU