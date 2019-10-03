Сельчанин ограбил пенсионерку в Энгельсе ради погашения кредита
В Энгельсе Саратовской области ограбили пенсионерку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено около полудня 27 сентября.
В подъезде дома по улице Тельмана неизвестный вырвал сумку у 66-летней женщины. Добычей злоумышленника стали документы (паспорт и СНИЛС), ключи от квартиры и деньги — 60 тыс. рублей.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. 2 октября в рамках операции «Антикриминал» был задержан 45-летний ранее судимый житель поселка Степное Советского района.
Как оказалось, мужчина частично потратил деньги, чтобы погасить кредит.
ИСТОЧНИК KP.RU