Под Саратовом рецидивист угнал с СТО ВАЗ и попал в ДТП
Житель Балашова оставил свой автомобиль на станции техобслуживания в Романовке
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В Романовском районе Саратовской области полиция вчера, 2 октября, нашла угонщика машины.
- Днем 1 октября 42-летний житель Романовки, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и кражу, угнал с СТО в Романовке ВАЗ-21099, чей владелец живет в Балашове. В замке машины были ключи зажигания, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
После автомобиль, разбитый в ДТП, нашли на 1-м км дороги Романовка — Балашов и поместили на штрафстоянку, а угонщика доставили в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU