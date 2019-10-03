2019-10-03T09:00:53+03:00
Происшествия

Под Саратовом рецидивист угнал с СТО ВАЗ и попал в ДТП

Житель Балашова оставил свой автомобиль на станции техобслуживания в Романовке
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Романовском районе Саратовской области полиция вчера, 2 октября, нашла угонщика машины.

- Днем 1 октября 42-летний житель Романовки, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и кражу, угнал с СТО в Романовке ВАЗ-21099, чей владелец живет в Балашове. В замке машины были ключи зажигания, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После автомобиль, разбитый в ДТП, нашли на 1-м км дороги Романовка — Балашов и поместили на штрафстоянку, а угонщика доставили в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24