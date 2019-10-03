Прокуратура: Саратовские перевозчики вступили в сговор
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Саратовской области о признании сговора на рынке автобусных перевозчиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, конкурс на перевозки был проведен в 2014 году. Победителями были признаны АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс», которые сами, впрочем, не занимались обслуживанием маршрутов.
- К выполнению данной деятельности были привлечены иные хозяйствующие субъекты, что являлось нарушением положения и документации об отборе, — отметили в ведомстве.
При этом администрация и МКУ «Транспортное управление» не следили за выполнением договоров.
Саратовская УФАС признала администрацию города, МКУ «Транспортное управление», АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс» нарушителями федерального закона «О защите конкуренции».
Несмотря на обжалования этого решения, оно было оставлено в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU