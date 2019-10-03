В Саратовской области 63-летнего мужчину отправили в колонию на восемь лет

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-03T08:21:31+03:00

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 63-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 30 мая в селе Надеждинка. Утром в гости к пенсионеру пришел 43-летний местный житель, с которым они ранее распивали спиртное. При этом мужчина все еще был пьян. Он обвинил хозяина дома, что тот похитил его алкоголь.

Мужчины поругались, и пожилой несколько раз ударил гостя палкой по лицу, а потом схватил нож и воткнул оппоненту в грудь.

Затем 63-летний гражданин ушел из дома, а вернувшись вечером, нашел на крыльце труп.

Несмотря на то, что мужчина не признался, суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU