2019-10-03T08:19:22+03:00
Происшествия

В Петровске мужчина избил собутыльника и выкинул тело в огород

Дело передано в суд
Екатерина Семенова
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В Петровске мужчина убил собутыльника камнем по голове. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ Петровске мужчина убил собутыльника камнем по голове. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Петровске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 48-летний местный житель.

По версии следствия, днем 6 августа он пришел в гости к 62-летней женщине в Петровске. Там уже находился 40-летний мужчина. Втроем они устроили посиделки с алкоголем.

Во время застолья гости поссорились. Младший из мужчин стал требовать от старшего уйти. Для выяснения отношений они оба отправились во двор. При этом 40-летний вооружился ножом, а 48-летний — палкой. Ею он выбил оружие из рук оппонента, а потом несколько раз ударил по голове. После того, как потерпевший упал, злоумышленник продолжил его избивать кулаками по лицу, а потом еще и ногами. Затем он схватил камень и ударил им мужчину по голове.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Когда соперник потерял сознание, 48-летний мужчина за ноги оттащил его за дом в огород, а сам вернулся к женщине распивать алкоголь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Лишь на следующее утро пришел сосед и сообщил, что за домом лежит труп. Только после этого злоумышленник во всем признался. Впоследствии он также полностью признал вину во время расследования.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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