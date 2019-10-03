В Петровске мужчина избил собутыльника и выкинул тело в огород

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-03T08:19:22+03:00

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В Петровске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 48-летний местный житель.

По версии следствия, днем 6 августа он пришел в гости к 62-летней женщине в Петровске. Там уже находился 40-летний мужчина. Втроем они устроили посиделки с алкоголем.

Во время застолья гости поссорились. Младший из мужчин стал требовать от старшего уйти. Для выяснения отношений они оба отправились во двор. При этом 40-летний вооружился ножом, а 48-летний — палкой. Ею он выбил оружие из рук оппонента, а потом несколько раз ударил по голове. После того, как потерпевший упал, злоумышленник продолжил его избивать кулаками по лицу, а потом еще и ногами. Затем он схватил камень и ударил им мужчину по голове.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Когда соперник потерял сознание, 48-летний мужчина за ноги оттащил его за дом в огород, а сам вернулся к женщине распивать алкоголь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Лишь на следующее утро пришел сосед и сообщил, что за домом лежит труп. Только после этого злоумышленник во всем признался. Впоследствии он также полностью признал вину во время расследования.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU