Жители области начали сами отвозить строительные отходы на МПК для легального захоронения

СЕГОДНЯ 20:47 2019-10-02T20:47:29+03:00

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Мусороперерабатывающие комплексы АО «Управление отходами» принимают строительные отходы и опилы деревьев от физических и юридических лиц. Ряд перевозчиков такого типа отходов и местные жители уже воспользовались возможностью сдать его для экологически безопасной обработки и захоронения. На полигонах Балаковского МПК и Энгельсского Экотехнопарка уже приняли более 100 тонн строительного мусора и веток.

Чаще всего строительный мусор привозят собственники жилья, где проходит капитальный ремонт. Так, житель Энгельсского района Виктор привез на «Газели» почти 800 кг битого кирпича, штукатурки и деревянных балок. Он рассказал, что решение привести строительный мусор официально для захоронения в Экотехнопарк было принято после появления в СМИ информации о несанкционированных свалках, устраиваемых недобросовестными перевозчиками: «Я увидел, во что превращают контейнерные площадки наши горе-предприниматели и несознательные граждане и не хочу, чтобы мой строительный мусор стал проблемой для соседей».

Привезенные на мусороперерабатывающие комплексы жителями области строительные отходы, при приеме проходят процедуру взвешивания для расчета стоимости услуги. Для отходов производства и потребления IV, V классов опасности, за исключением ТКО, стоимость составляет 521,01 рубля за тонну, включая НДС 20%. Оплата производится банковской картой через POS-терминал. Оплата наличными денежными средствами не предусмотрена. Прием строительных и промышленных отходов от юридических лиц производится на основании заключенного договора с АО «Управление отходами».

Напомним, что в зоне работы Регионального оператора Саратовской области проходит постоянная акция «Охота на ГАЗели». В рамках нее организуются посты наблюдения, собирается информация от неравнодушных жителей о нарушителях, которые складируют строительный мусор на контейнерных площадках для ТКО. Собранные факты оформляются и передаются в правоохранительные органы и местные администрации для привлечения нарушителей к ответственности.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом, утвержденным постановлением Правительства РФ №1156 и приказом Росприроднадзора, отходы от капитального ремонта помещений не относятся к твердым коммунальным отходам и не входят в компетенцию Регионального оператора. Их необходимо транспортировать на лицензированные полигоны самостоятельно. Ответственность за нарушение установленных правил предусмотрена в ст. 8.2. ЗСО от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», в ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ и в ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ. Максимальное наказание по данным статьям – штраф в размере 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU