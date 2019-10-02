Эксперт: Силы у рубля остаются, но внешний фон мешает

СЕГОДНЯ 20:45 2019-10-02T20:45:57+03:00

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Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие», сделал прогноз на октябрь.

- Российский рубль подошёл к октябрю в несколько ослабленной форме. Однако связано это не с его фундаментальными основами, а с влиянием внешних факторов. Индекс доллара поднялся до максимума за 29 месяцев, что отражается на всех рискованных активах. Тем не менее, при смене настроений рубль будет первым кандидатом на активное укрепление.

Ключевым событием предстоящего месяца станет начало переговоров между США и Китаем 10 октября. Пока сложно говорить о каких-либо ожиданиях, так как предыдущие попытки достигнуть общего знаменателя провалились. Однако на сей раз Д. Трамп может согласиться на уступки, чтобы иметь козырь в борьбе за кресло президента в будущем году. Провал переговоров будет означать рост рисков, как глобальной, так и локальной американской рецессии. Соответственно, любые позитивные сигналы за пределы переговорного процесса смогут оказать поддержку рублю.

Ещё одним источником рисков для отечественной валюты остаётся американский Конгресс. Безграничная нелюбовь демократов к Д. Трампу и к России заставляет их искать связи с Москвой по любому поводу, даже в тех случаях, когда это выше понятия невероятного. Однако события данного плана всё же стоит считать, если не «чёрными лебедями)», то, как минимум, «серыми утками». Соответственно, можно закладывать 2%-4% возможного ослабления рубля, если в Конгрессе раскрутят новую антироссийскую тему.

Некоторую слабость отечественной валюте создаёт рынок ОФЗ, где доходности существенно снизились в течение года с уровней около 8,5% в I квартале до текущих ниже 7%. Впрочем, продолжающееся замедление инфляции за счёт слабости потребительского рынка сохраняет реальную положительную доходность рубля почти без изменений в районе 2,8%-3,0%. Стабильность рублю будет придавать факт продолжающейся девалютизации банковской системы. Можно ожидать усиление оттока средств с валютных вкладов, если будет принято решение об отрицательных ставках по валютным депозитам. Тогда хранение евро и швейцарских франков на банковских счетах станет крайне невыгодным. Часть средств уйдёт в доллар США, но часть также может уйти в рубль и на финансовый рынок.

Соответственно, вероятностное ослабление рубля в октябре не превышает 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы. Естественно, что фактор нефти продолжит играть свою роль, но Саудовская Аравия уже дала понять то, что цены ниже $60 за баррель её не устраивают. Поэтому ждём торговлю пары USD-RUB в диапазоне 63,5-66,5. В паре с евро рубль может оказаться более успешным, так как европейская валюта будет стремиться в сторону паритета с долларом из-за разницы ставок и состояния экономики еврозоны, – заявил Кочетков.

Справка:

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