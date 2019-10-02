Панков: Володин собрал внеочередной совет, чтобы быстрей приступить к рассмотрению бюджета

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-02T17:06:03+03:00

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Внесенный Правительством проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов был рассмотрен на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- В Госдуму внесли проект федерального бюджета. Замечу, Володин собрал сразу внеочередной совет Думы. Конечно, чтобы быстрей приступить к рассмотрению. Но не просто так, а внести изменения. Конечно, все они следуют из поручений и послания Президента страны.

Первое – бюджетные средства должны поступать в субъекты в начале года. Вопрос актуальный, хотя не для всех министерств это благо.

Второе – необходимо сократить сроки торгов по дорогам с 60 дней до 30. Смотрите сами, деньги приходят в регион в августе. Дальше торги 60 дней. Когда строить и ремонтировать? Зимой? А все об этом молчат.

Третье - увеличить расходы на программу по комплексному развитию сельских территорий. Это крайне актуально, учитывая, что треть россиян живет в сельской местности. И их условия для жизни не должны уступать городским.

Четвертое. Сократить разрыв между регионами по обеспеченности бюджетными средствами. Сегодня самые обеспеченные субъекты богаче ряда других в семь раз.

Пятое. Нужно создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в регионах. Это необходимо для их развития, увеличения налоговой базы, числа рабочих мест. Надо шире использовать возможности государственно-частного партнерства. Все эти изменения Дума будет вносить в первоочередном порядке, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU