2019-10-02T16:56:16+03:00
Происшествия

В Саратове после вмешательства прокуратуры малоимущая семья получила детское питание

Врачи выдавали рецепт на детскую молочную смесь
Дарья Вострикова
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По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова провела проверку исполнения законодательства при обеспечении детей, проживающих в малоимущей семье, необходимым детским питанием.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в соответствии со справкой, выданной комитетом соцподдержки населения, одна из местных семей считалась малоимущей и годовалые близняшки могли обеспечиваться питанием.

Отец обращался в городскую поликлинику №19, чтобы ему выдали рецепт на сухую молочную смесь, однако гражданину отказали и дети более трех месяцев не получали необходимое питание, которое за свои средства были вынуждены приобретать родители.

От семьи требовали предъявить на осмотр детей и предоставить ряд документов, не предусмотренных действующим законодательством.

После внесенного в адрес учреждения здравоохранения представления права малолетних детей на бесплатное питание восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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