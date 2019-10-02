СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-02T16:35:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова цистерна-бензовоз и две легковушки перекрыли движение.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении проспекта «50 лет Октября» и улицы Техническая.

Автомобили перекрыли четыре полосы движение. Пробка образовалась в обе стороны, проспект практически парализован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/735454" frameborder="0"></iframe> Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU