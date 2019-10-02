Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября
Движение встало в обе стороны [видео]
.Фото: Александр Уриевский
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В Ленинском районе Саратова цистерна-бензовоз и две легковушки перекрыли движение.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении проспекта «50 лет Октября» и улицы Техническая.
Автомобили перекрыли четыре полосы движение. Пробка образовалась в обе стороны, проспект практически парализован.
Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU