2019-10-02T16:35:31+03:00
Происшествия

Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября

Движение встало в обе стороны [видео]
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Ленинском районе Саратова цистерна-бензовоз и две легковушки перекрыли движение.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении проспекта «50 лет Октября» и улицы Техническая.

Автомобили перекрыли четыре полосы движение. Пробка образовалась в обе стороны, проспект практически парализован.

Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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