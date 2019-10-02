В Аткарске на пожаре сгорели два ребенка

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-02T16:33:16+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре в Аткарске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 1 октября с 11:00 до 14:00 на улице Бубнова в городе загорелся частный дом.

Это увидели местные жители и сообщили пожарным. После тушения огня сотрудники экстренных служб обнаружили внутри дома тела 4-летней девочки и девятимесячного мальчика.

Дети находились дома одни.

Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза с целью определения точной причины возгорания жилища.

Выясняется, по какой причине малолетние дети остались без присмотра взрослых, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU