В Аткарске на пожаре сгорели два ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре в Аткарске.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 1 октября с 11:00 до 14:00 на улице Бубнова в городе загорелся частный дом.
Это увидели местные жители и сообщили пожарным. После тушения огня сотрудники экстренных служб обнаружили внутри дома тела 4-летней девочки и девятимесячного мальчика.
Дети находились дома одни.
Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза с целью определения точной причины возгорания жилища.
Выясняется, по какой причине малолетние дети остались без присмотра взрослых, расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU