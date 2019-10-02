В Саратовской области собрали более 250 тыс. овощей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-02T17:14:47+03:00

Речь идет о продукции закрытого и открытого грунта

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В хозяйствах Саратовской области собрали более 250 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, в хозяйствах всех категорий овощи открытого грунта убраны на площади 11 тыс. га, при средней урожайности 207,9 ц/га собрано 228,0 тыс. тонн овощной продукции.

В теплицах с начала года выращено 28,8 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурцов 18,5 тыс. тонн, томатов 10,1 тыс. тонн.

Картофеля в хозяйствах всех категорий убрано 8,6 тыс. га, при средней урожайности 157,7 ц/га накопано 135,4 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU