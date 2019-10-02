2019-10-02T16:09:22+03:00
Происшествия

В Энгельсе укус полицейского оценили в 15 тыс. рублей

Пьяный парень набросился на стража порядка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 17-летнего жителя Энгельса виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре. Установлено, что 14 июля в дежурную часть поступило сообщение о пьяном 17-летнем парне.

Юноша нарушал общественный порядок, его поймали и предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола.

На это гражданин ответил отказом, побил полицейского и укусил за пальцы левой руки и плечо.

Его обязали отдать штраф в размере 15 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политолог: Татьяна Ерохина сможет показать несостоятельность критики в ее адрес
День рождения Ленинского района Саратова отметили салютом
Спасатели Саратова во второй раз поймали падающего с балкона мужчину
Панков: Володин собрал внеочередной совет, чтобы быстрей приступить к рассмотрению бюджета
В Саратове после вмешательства прокуратуры малоимущая семья получила детское питание
Бензовоз и две легковушки перекрыли проспект 50 лет Октября
В Аткарске на пожаре сгорели два ребенка
В Саратовской области собрали более 250 тыс. овощей
На чемпионат собак в Саратове просят не приходить с животными
Саратовцев предупреждают о сильном тумане
Прокуратура проверит гибель двух детей на пожаре в Аткарске
Назван самый коррупционный район Саратова
В Саратове без воды остался центр и Ленинский район
Институт «Микроб» в Саратове получит финансирование на борьбу с Эболой