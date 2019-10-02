В Энгельсе укус полицейского оценили в 15 тыс. рублей
Пьяный парень набросился на стража порядка
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Суд признал 17-летнего жителя Энгельса виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре. Установлено, что 14 июля в дежурную часть поступило сообщение о пьяном 17-летнем парне.
Юноша нарушал общественный порядок, его поймали и предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола.
На это гражданин ответил отказом, побил полицейского и укусил за пальцы левой руки и плечо.
Его обязали отдать штраф в размере 15 тыс.рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU