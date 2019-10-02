В Энгельсе укус полицейского оценили в 15 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-02T16:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 17-летнего жителя Энгельса виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре. Установлено, что 14 июля в дежурную часть поступило сообщение о пьяном 17-летнем парне.

Юноша нарушал общественный порядок, его поймали и предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола.

На это гражданин ответил отказом, побил полицейского и укусил за пальцы левой руки и плечо.

Его обязали отдать штраф в размере 15 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU