2019-10-02T16:10:56+03:00
Общество

На чемпионат собак в Саратове просят не приходить с животными

Мероприятие пройдет 5-6 октября
Екатерина Семенова
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В Саратове состоятся соревнования для собак.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству пройдет 5-6 октября.

Участие в нем могут принять спортсмены от 18 лет, а возраст собак должен быть старше полутора лет.

5 октября собаки будут соревноваться в общем курсе дрессировки и защитно-караульной службе, а 6 октября пройдут состязания по двоеборью.

- Вход свободный. Организаторы просят не приводить на соревнования своих четвероногих питомцев, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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