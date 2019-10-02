2019-10-02T15:31:20+03:00
Общество

Саратовцев предупреждают о сильном тумане

Видимость снизится до 500 метров и менее
Екатерина Семенова
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Саратов накроет туманомСаратов накроет туманомФото: Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня ночью и в четверг 3 октября ожидается сильный туман.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации по прогнозу областного Гидрометцентра, видимость составит 500 и менее метров.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

Столбик термометра днем поднимется до 20 градусов.

Мэрия предупреждает, что в связи с туманом возможны перебои в работе транспорта, рост числе ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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