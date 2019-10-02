Саратовцев предупреждают о сильном тумане
Видимость снизится до 500 метров и менее
Саратов накроет туманомФото: Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня ночью и в четверг 3 октября ожидается сильный туман.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации по прогнозу областного Гидрометцентра, видимость составит 500 и менее метров.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.
Столбик термометра днем поднимется до 20 градусов.
Мэрия предупреждает, что в связи с туманом возможны перебои в работе транспорта, рост числе ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU