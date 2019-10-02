Прокуратура проверит гибель двух детей на пожаре в Аткарске
Будет принято решение о мерах прокурорского реагирования
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В Аткарске Саратовской области начата прокурорская проверка гибели двух детей на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, кроме этого, также будет проверено, как организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По итогам будет приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, трагедия произошла 1 октября. На улице Бубнова загорелся частный дом, на пожаре погибли девочка и мальчик года и пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU