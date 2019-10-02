Прокуратура проверит гибель двух детей на пожаре в Аткарске

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-02T14:58:52+03:00

Будет принято решение о мерах прокурорского реагирования

Изменить размер текста: A A

В Аткарске Саратовской области начата прокурорская проверка гибели двух детей на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, кроме этого, также будет проверено, как организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам будет приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, трагедия произошла 1 октября. На улице Бубнова загорелся частный дом, на пожаре погибли девочка и мальчик года и пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU